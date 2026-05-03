Com apenas 3 ingredientes, é possível fazer um delicioso leite condensado que supera os de supermercado

Poucos ingredientes, um preparo simples e um resultado que transforma completamente a forma como você vê receitas do dia a dia

Daniella Bruno - 03 de maio de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Made In Jpn)

Em tempos de economia doméstica e busca por praticidade, muita gente tem redescoberto o prazer de preparar alimentos em casa.

Além de ser uma alternativa mais econômica, cozinhar também permite controlar melhor os ingredientes e explorar novas possibilidades na cozinha.

Ao mesmo tempo, receitas simples e rápidas ganham cada vez mais espaço nas redes sociais, principalmente aquelas que entregam muito resultado com poucos itens.

E quando o assunto envolve sobremesas ou ingredientes clássicos do dia a dia, o interesse cresce ainda mais.

Uma solução simples que surpreende na cozinha

No meio dessa tendência, algumas receitas chamam atenção justamente por reinventar produtos que parecem difíceis de fazer em casa.

Afinal, quem imaginaria reproduzir versões caseiras de itens industrializados com tanta facilidade?

E é aí que entra uma alternativa prática que vem conquistando espaço: uma forma simples de preparar um ingrediente muito presente em sobremesas brasileiras, usando poucos elementos e sem complicação.

Além disso, essa solução não só facilita o preparo de doces, como também pode reduzir custos e evitar idas ao supermercado de última hora. Ou seja, é funcional e econômica ao mesmo tempo.

Como preparar e garantir a textura perfeita

Agora sim, vamos ao preparo. A receita é direta, mas exige atenção em alguns pontos para atingir a consistência ideal.

Ingredientes:

1/2 xícara de água bem quente

1 xícara de leite em pó

1 xícara de açúcar

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador. Em seguida, bata por aproximadamente 5 minutos. Durante esse processo, pause algumas vezes e raspe as laterais do copo — isso garante que tudo fique bem incorporado.

Logo depois, transfira a mistura para um recipiente com tampa. Se quiser uma experiência mais próxima da original, você pode até armazenar em uma lata limpa.

Na sequência, leve à geladeira e aguarde. Esse tempo de descanso faz toda a diferença, pois ajuda a engrossar e atingir a textura cremosa característica.

Dicas extras para melhorar ainda mais o resultado

Para potencializar a receita, alguns cuidados simples fazem diferença:

Utilize água realmente quente para ajudar na dissolução

Bata bem, sem pressa — isso interfere diretamente na cremosidade

Não pule o tempo de geladeira, pois ele finaliza a consistência

Além disso, você pode adaptar a receita conforme a necessidade. Quer um resultado mais firme? Deixe mais tempo na geladeira. Prefere mais líquido? Ajuste levemente a quantidade de água.

Enquanto isso, vale destacar outro ponto importante: essa versão caseira pode ser usada em diversas receitas, como brigadeiro, recheios de bolo, mousses e muito mais.

Veja mais no post abaixo!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Beto Almeida (@eubetoalmeida)

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