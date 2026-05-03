O valor do salário mínimo em Portugal em 2026 (muito maior que os R$ 1.621 do Brasil)

Piso português passou a € 920 em 2026 e chama atenção pela diferença nominal em relação ao salário mínimo brasileiro

Gustavo de Souza - 03 de maio de 2026

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

O salário mínimo em Portugal em 2026 voltou a chamar atenção de brasileiros que acompanham oportunidades fora do país. O motivo está na diferença expressiva em relação ao piso salarial do Brasil: enquanto os trabalhadores brasileiros passaram a receber R$ 1.621, o valor português chegou a € 920.

Na conversão aproximada, esse montante passa de R$ 5 mil. A comparação, no entanto, precisa ser feita com cautela, já que câmbio, custo de vida, impostos, aluguel e poder de compra mudam bastante entre os dois países.

Piso português em 2026

O novo valor da Retribuição Mínima Mensal Garantida em Portugal continental entrou em vigor no último dia 1º de janeiro. O Decreto-Lei nº 139/2025 fixou a quantia em € 920 mensais.

O aumento foi de € 50 em relação ao valor anterior. O anúncio foi feito pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, após reunião do Conselho de Ministros.

No Brasil, o salário mínimo foi definido, nesse mesmo ano, em R$ 1.621, e entrou em vigor também no primeiro dia de 2026. O decreto brasileiro ainda estabeleceu o valor diário em R$ 54,04 e o valor por hora em R$ 7,37.

Ou seja, após a conversão, o montante português fica muito acima do brasileiro. Ainda assim, isso não significa que o trabalhador no país europeu tenha uma vida financeira automaticamente mais tranquila.

Aumentos devem continuar

Portugal vem elevando o piso de forma gradual. A quantia prevista em 2023 era de € 760, subiu para € 820 no ano seguinte e chegou a € 870 em 2025.

A tendência é que a valorização continue. O acordo de concertação social firmado pelo governo português antecipa, ainda, aumentos para € 970 em 2027 e € 1.020 em 2028.

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