Prefeitura se une ao Sebrae para ajudar empreendedores e pequenos negócios em Anápolis

A Prefeitura se uniu ao Sebrae para ajudar empreendedores e pequenos negócios em Anápolis. “Vamos oportunizar aos microempreendedores oficinas e cursos de capacitação em áreas estratégicas para alavancar seus negócios”, anunciou nesta quinta-feira (05).

Segundo a Administração Municipal, a parceria vai beneficiar, só neste mês de agosto, mais de 100 microempreendedores com a realização de oficinas de capacitação, cursos de qualificação e palestras. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas no site do Sebrae até o preenchimento de todas elas.

As atividades ocorrerão no Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (CEITec), instalado no Parque Ipiranga. Para o secretário de Indústria, Comércio, Trabalho, Emprego e Renda, Marcos Abrão, é um grande passo a realização das aulas levando-se em conta o cenário atual.

“Aproximar a teoria e a prática para os microempreendedores num ambiente agradável, qualificá-los para o mercado e estreitar parcerias como essa é um dos objetivos dessa gestão”, disse.

Sérgio Monturil, gerente do Sebrae – Regional Centro, adianta que durante o segundo semestre devem acontecer aproximadamente 30 capacitações, entre palestras, oficinas e cursos, abordando temas como empreendedorismo, planejamento, finanças e crédito – conhecimentos essenciais para abertura e gestão de uma pequena empresa.

De acordo com a diretora de Trabalho, Emprego e Renda, Flávia Xavier, quase 600 trabalhadores já concluíram cursos de qualificação profissional na cidade através da Prefeitura. “Isso somente nos primeiros meses deste ano”, comemorou.

Confira a agenda de agosto dos cursos, oficinas e palestras:

Análise de Negócio para Começar Bem

Data: 10/08

Horário: 17h às 21h (presencial)

Endereço: CEITec: Avenida Prof. Zenaide Roriz, com Rua Lopo de Souza Ramos, Bairro Jundiaí (antigo Clube Ipiranga)

Como Elaborar um Plano de Negócio

Data: 24/08

Horário: 17h às 21h (presencial)

Endereço: CEITec: Avenida Prof. Zenaide Roriz, com Rua Lopo de Souza Ramos, Bairro Jundiaí (antigo Clube Ipiranga)

Orientação Sobre Acesso a Financiamento para Começar Bem

Data: 31/08

Horário: 17h às 21h (presencial)

Endereço: CEITec: Avenida Prof. Zenaide Roriz, com Rua Lopo de Souza Ramos, Bairro Jundiaí (antigo Clube Ipiranga)

Cursos em agosto

Como Administrar Sua Pequena Empresa

Data: 16/08 a 20/08

Horário: 18h30 às 22h30 (presencial)

Endereço: CEITec: Avenida Prof. Zenaide Roriz, com Rua Lopo de Souza Ramos, Bairro Jundiaí (antigo Clube Ipiranga)

Ferramentas Práticas para a Gestão da Sua Empresa

Data: 23/08 a 27/08

Horário: 18h30 às 21h30 (presencial)

Endereço: CEITec: Avenida Prof. Zenaide Roriz, com Rua Lopo de Souza Ramos, Bairro Jundiaí (antigo Clube Ipiranga)

Como se Tornar um MEI

Datas: 13/08 e 27/08

Horário: 14h (presencial)

Endereço: Avenida Prof. Zenaide Roriz, com Rua Lopo de Souza Ramos, Bairro Jundiaí (antigo Clube Ipiranga)

Mais informações sobre cursos e palestras pelos telefones (62) 3902-2626/2034, ou presencialmente no Espaço da Oportunidade, que fica na Avenida Senador José Lourenço Dias, esquina com a Avenida Goiás.