Comunicado para todos os brasileiros que apostam nas Loterias da Caixa

Alerta sobre as loterias da Caixa mostra como golpistas usam histórias falsas e pressão emocional para enganar apostadores

Gustavo de Souza - 14 de abril de 2026

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O golpe do bilhete premiado é o novo medo dos brasileiros que costumam jogar nas Loterias da Caixa. Essa tática criminosa continua sendo usada por criminosos ao abordar vítimas em locais públicos pedindo para alguém aleatório entregar um suposto bilhete vencedor em troca de dinheiro imediato.

A fraude costuma vir acompanhada de uma encenação convincente. Em muitos casos, os suspeitos dizem que não conseguem sacar o prêmio por falta de documentos, desconhecimento do sistema ou alguma dificuldade pessoal.

Sentindo pena, urgência ou até a sensação de oportunidade imperdível, a vítima acredita estar diante de um “bom negócio”. Com isso, convencem a pessoa a entregar dinheiro, fazer transferências bancárias ou até oferecer bens, acreditando que depois receberá um prêmio muito maior.

Casos recentes em Goiás reforçam o alerta

Em janeiro de 2026, a Polícia Militar de Goiás informou a prisão de quatro suspeitos de aplicar o golpe do bilhete premiado em Goiânia. Segundo a SSP-GO, o grupo atuava de forma reiterada em diversos estados brasileiros.

Já em fevereiro de 2026, a Polícia Civil de Goiás deflagrou a Operação Falsa Fortuna e afirmou ter identificado um grupo criminoso sediado no Rio Grande do Sul, com atuação itinerante em todo o país. De acordo com a corporação, os investigados viajavam a Goiânia para aplicar o golpe, com prejuízo superior a R$ 1 milhão às vítimas goianas.

Como se proteger

A principal barreira contra esse tipo de estelionato continua sendo a desconfiança. Promessa de dinheiro fácil, urgência para decidir, história dramática demais e pressão para entregar valores sem consultar familiares ou autoridades são sinais clássicos de fraude.

Quem for abordado deve evitar qualquer negociação, não fazer Pix, não entregar dinheiro e procurar ajuda imediata. Já quem caiu no golpe deve registrar boletim de ocorrência, comunicar a instituição financeira e reunir comprovantes e mensagens que possam ajudar na investigação.

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