Anápolis vai oferecer Implanon gratuito em unidades de saúde; saiba quem tem prioridade

Dispositivo de alta tecnologia e longa duração passará a ser opção nas unidades básicas após treinamento de equipes médicas

Pedro Ribeiro - 14 de abril de 2026

(Foto: Divulgação/ Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

A rede municipal de saúde de Anápolis deve começar a oferecer, nos próximos meses, um novo método contraceptivo gratuito para a população.

Trata-se do Implanon, um implante hormonal de longa duração que será disponibilizado nas Unidades de Saúde da Família (USFs).

Antes disso, profissionais da rede passarão por capacitação para realizar o procedimento de forma adequada.

Os treinamentos incluem atividades práticas, com o uso de aplicadores e modelos anatômicos, para preparar as equipes que atuarão diretamente na aplicação do dispositivo.

A expectativa é que os primeiros implantes cheguem ao município em maio. No lote inicial, Anápolis deve receber 1.416 unidades.

Neste primeiro momento, a distribuição será voltada a públicos prioritários, como mulheres em situação de vulnerabilidade, adolescentes com histórico de gravidez precoce, vítimas de violência e pessoas com condições de saúde mais sensíveis.

Para quem não se enquadra nesses critérios, o município segue ofertando outros métodos contraceptivos gratuitamente, como pílulas, injetáveis e o DIU de cobre, disponível por meio do programa de planejamento familiar.

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