Por que seu gato te ignora quando você chega do trabalho, segundo veterinários

Comportamento comum entre felinos tem explicação e não significa falta de afeto, mas uma forma diferente de reagir à rotina e ao ambiente

Layne Brito - 14 de abril de 2026

(Foto: Reproduçao/Pexels)

Quem convive com gatos já deve ter passado por uma cena parecida: depois de horas fora de casa, o tutor finalmente volta, espera algum sinal de empolgação, mas encontra um animal aparentemente indiferente, que mal olha na sua direção e segue deitado, andando pela casa ou simplesmente ignorando a chegada.

A reação pode causar estranhamento, principalmente para quem compara o comportamento felino ao de cães, mais expansivos e demonstrativos.

Mas, segundo veterinários e especialistas em comportamento animal, essa atitude nem sempre indica frieza ou distância emocional.

Na verdade, muitos gatos constroem vínculos fortes com seus tutores, apenas demonstrando isso de uma maneira muito mais sutil.

O jeito como eles reagem à volta para casa pode estar ligado à personalidade, à rotina, à sensação de segurança e até à forma como processam estímulos depois de um período sozinhos.

Felinos demonstram afeto de forma diferente

Ao contrário do que muita gente imagina, ignorar a chegada do tutor não quer dizer que o gato não sentiu falta.

Em muitos casos, o animal apenas não vê necessidade de reagir de forma intensa naquele momento.

Isso acontece porque os felinos costumam ser mais reservados e tendem a expressar conforto e apego de maneiras menos óbvias.

Em vez de correr para a porta ou pedir atenção imediatamente, alguns preferem observar primeiro, manter a calma e retomar o contato no próprio tempo.

Esse comportamento está muito mais ligado ao perfil independente da espécie do que a qualquer sinal de rejeição.

Rotina e ambiente também influenciam na reação

Veterinários apontam que a volta do tutor pode mexer com a dinâmica do ambiente, e alguns gatos precisam de alguns minutos para se readaptar à movimentação da casa.

Barulho, mudança de energia e interrupção do descanso podem fazer com que o felino reaja com mais discrição, mesmo quando está confortável com a presença da pessoa.

Além disso, cada gato tem um temperamento. Alguns são mais sociáveis e gostam de contato imediato.

Outros preferem se aproximar depois, quando sentem que o ambiente voltou ao equilíbrio. Forçar carinho ou insistir no colo nesse momento pode causar ainda mais afastamento.

Como fortalecer o vínculo com o gato no dia a dia

A melhor forma de melhorar essa relação é respeitar o ritmo do animal.

Em vez de buscar uma resposta imediata ao chegar, o ideal é deixar que ele se aproxime por vontade própria.

Pequenas rotinas positivas também podem ajudar, como falar com calma, oferecer petiscos em momentos específicos ou reservar um tempo para brincadeiras depois que ele demonstrar interesse.

Com o passar do tempo, o tutor tende a perceber sinais mais discretos de afeto, como seguir pela casa, se esfregar nas pernas, deitar por perto ou observar de longe.

No universo dos gatos, esses gestos muitas vezes valem mais do que uma recepção animada na porta.

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