Potencial universitário pode ajudar a alavancar Anápolis para a próxima década

Um dos desafios da sociedade contemporânea é utilizar todo o arsenal científico e tecnológico para o desenvolvimento humano individual e coletivo.

O conceito de cidades inteligentes se constitui pela articulação de avanços e possibilidades que proporcionem a melhoria nos serviços públicos e no atendimento aos cidadãos.

Anápolis, com UEG, IFG, UniEvangÉlica e outras instituições pode ser timoneira neste campo no Centro-Oeste, aliando pesquisa, inovação e democratização de acesso e oportunidades.

Essa articulação será possível quando poder público e sociedade civil perceberem a potencialidade da união de esforços no sentido de criar/ inovar para garantir qualidade de vida, serviços qualificados e informatização dos atendimentos.

Podemos muito! Anápolis é uma cidade de pessoas criativas e inovadoras, com tradição acadêmica e inventiva. Precisamos pensar Anápolis para a próxima década.

