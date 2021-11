Clima de luto por morte de Marília Mendonça faz Márcio Corrêa cancelar evento em Anápolis

Presidente municipal do MDB em Anápolis, Márcio Corrêa cancelou o encontro regional do partido marcado para este sábado (06).

“Em respeito e em solidariedade às famílias enlutadas que perderam seus entes queridos no desastre aéreo que também vitimou a cantora goiana Marília Mendonça”, destacou em comunicado oficial.

Segundo Márcio, uma nova data será informada em breve. “O MDB Goiás junta-se aos milhares de fãs de Marília Mendonça neste momento de luto e de tamanha dor. Rogamos a Deus que Ele conforte e console a todos”.

Filiados de todo o Estado se reuniriam no Tatersal de Elite do Parque de Exposições Agropecuárias. O partido, que conta com Daniel Vilela como candidato a vice-governador na chapa de Ronaldo Caiado (DEM), se prepara para chegar forte em 2022.

E uma das maiores apostas para disputar uma cadeira de deputado federal é justamente Márcio Corrêa, terceiro colocado no último pleito para Prefeitura de Anápolis.