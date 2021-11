Bolsonaro filiado ao PL traz peso para o partido em Goiás nas eleições de 2022

Cobiçado por diversos partidos para as eleições de 2022, o presidente Jair Bolsonaro, está praticamente acertado com o Partido Liberal (PL) para disputar o próximo pleito.

O presidente tem conversas adiantadas com a legenda e já existe até uma possível data para o evento de filiação: 22 de novembro, como lembrado por Hélio Araújo, liderança da sigla em Anápolis e vereador pelo partido no município.

“Ele será bem recebido no partido. Nós vamos fazer o evento para receber a filiação dele no dia 22 de novembro, se não houver nenhuma mudança está apalavrada a vinda dele”, revelou ao Portal 6.

A possível filiação de Jair Bolsonaro pode trazer nomes de peso ao partido para 2022. O vereador espera que cheguem lideranças e que isso se reflita no número de candidatos eleitos nas próximas eleições.

“Junto com ele vem outras lideranças. A perspectiva é de eleger governadores, deputados e senadores em 2022”, pontuou.

Na iminência da chegada de Bolsonaro, agora o partido busca composições partidárias com outras legendas para as eleições de 2022. Cotado para indicar o candidato a vice, o Partido Progressistas (PP) é um dos possíveis parceiros do PL no próximo pleito.

Apesar da possível aliança com o PP, o vereador ressaltou que o PL terá candidatos próprios nas próximas eleições, indicando nomes para disputar todas as cadeiras disponíveis em 2022.

“O PL tem vida própria, tem candidato a deputado federal, que será a deputada Magda Moffato, devemos vir com chapa completa para federal e estadual. Governo estamos fazendo aliança com partidos e para o Senado estamos com a mesma propositura”, revelou.