Advogada explica: quantos atestados trabalhadores CLT podem apresentar nas empresas

Atestado médico no trabalho não tem limite fixo por quantidade, mas precisa ser válido e indicar a necessidade de afastamento

Gabriel Yuri Souto - 04 de maio de 2026

Imagens de atestados. (Foto:Reprodução)

Atestado médico no trabalho ainda gera muita dúvida entre empregados e empresas. Em muitos casos, o trabalhador fica inseguro ao adoecer e teme sofrer desconto, advertência ou prejuízo nas férias por apresentar o documento.

A advogada trabalhista Henriette Brigagão, do perfil @drahenrietteadvogada, explica que a empresa não pode criar um limite máximo de atestados. Segundo ela, quem avalia a necessidade de afastamento é o profissional de saúde, e não o empregador.

Empresa pode limitar a quantidade de atestados?

De forma geral, não existe um número máximo de atestados que o trabalhador CLT pode apresentar. Se o empregado realmente precisa se afastar por motivo de saúde, ele pode entregar quantos documentos forem necessários.

No entanto, o atestado precisa ser legítimo e conter as informações exigidas. O Conselho Federal de Medicina define que médicos e odontólogos, dentro de suas áreas, podem emitir atestados para afastamento do trabalho. Além disso, o documento deve trazer dados como identificação do profissional, tempo necessário de dispensa, identificação do paciente, data e assinatura.

Atestado pode ser descontado do salário?

Quando o atestado é válido, a falta se torna justificada. Por isso, a empresa não deve descontar o dia do salário do trabalhador.

Henriette também reforça que o atestado não pode gerar desconto no banco de horas nem reduzir o período de férias. Afinal, o documento serve justamente para comprovar que o empregado precisou se ausentar por motivo de saúde.

O que o trabalhador deve observar

Mesmo sem limite de quantidade, o trabalhador deve entregar o atestado dentro do prazo definido pela empresa. Além disso, precisa guardar cópias ou comprovantes de envio.

Também é importante evitar documentos sem identificação adequada ou emitidos fora das regras. Caso a empresa suspeite de fraude, ela pode apurar a situação. Ainda assim, não pode simplesmente ignorar um atestado válido sem justificativa.

Informação evita prejuízo

A orientação é importante porque muitos trabalhadores ainda aceitam descontos indevidos por falta de conhecimento. Em situações de ameaça, corte de salário ou punição irregular, o ideal é buscar orientação jurídica.

Assim, o empregado consegue proteger seus direitos e evita trabalhar doente por medo de retaliação.

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