Pão de queijo de liquidificador: receita fácil e perfeita para fazer em casa
Versão prática do clássico mineiro conquista pela rapidez, rendimento e textura que não murcha
Tem receita que vai muito além do sabor, ela faz parte da rotina. E, para muita gente, o café da tarde é um momento quase obrigatório, daqueles que pedem algo quentinho e simples de preparar.
Mas, ao mesmo tempo, nem sempre dá tempo ou disposição para receitas mais trabalhosas. Por isso, versões práticas acabam ganhando espaço, principalmente quando entregam resultado parecido com o tradicional.
É exatamente esse o caso do pão de queijo de liquidificador, que vem chamando atenção pela facilidade e pelo rendimento.
Receita prática que facilita o dia a dia
A criadora de conteúdo Helia Ribeiro (@helia_ribeiro_oficial) compartilhou a versão que ela chama de “pão de queijo de preguiçoso”.
Segundo ela, o preparo é extremamente simples, já que basta bater os ingredientes no liquidificador e levar ao forno. Dessa forma, não é necessário modelar a massa manualmente, como acontece na receita tradicional.
Além disso, a receita rende bastante, o que a torna ideal para servir visitas inesperadas ou montar um café da tarde mais completo.
O segredo está no polvilho e no forno
Embora a receita seja fácil, alguns detalhes fazem toda a diferença no resultado final.
De acordo com Helia, o uso de polvilho azedo de boa qualidade é essencial para garantir o crescimento e a textura correta do pão de queijo.
Além disso, o forno também influencia diretamente. No preparo mostrado, a recomendação é assar a 180 °C por cerca de 45 a 50 minutos.
Assim, o pão de queijo cresce bem, fica macio por dentro e levemente crocante por fora.
Por que essa versão não murcha
Outro ponto que chama atenção é que essa receita não murcha depois de assada.
Isso acontece porque a combinação correta de ingredientes e o tempo de forno ajudam a manter a estrutura da massa. Como resultado, o pão de queijo continua bonito e saboroso mesmo após esfriar.
Ingredientes e preparo
Como se trata de uma receita prática, os ingredientes são simples e o modo de preparo segue poucos passos.
Ingredientes:
- Polvilho azedo
- Ovos
- Leite
- Óleo
- Queijo
- Sal
Modo de preparo:
- Bata todos os ingredientes no liquidificador até formar uma massa homogênea
- Despeje em formas ou assadeira untada
- Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 a 50 minutos
- Retire quando estiver dourado
- Uma alternativa prática ao tradicional
Embora muita gente ainda prefira o pão de queijo enrolado à mão, essa versão se destaca pela praticidade.
Além disso, alimentos à base de polvilho continuam sendo queridinhos em muitas casas, justamente por serem versáteis e difíceis de enjoar.
Por isso, o pão de queijo de liquidificador surge como uma solução rápida para quem quer sabor sem complicação.
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