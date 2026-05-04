Pão de queijo de liquidificador: receita fácil e perfeita para fazer em casa

Versão prática do clássico mineiro conquista pela rapidez, rendimento e textura que não murcha

Gabriel Yuri Souto - 04 de maio de 2026

(Foto: Captura de tela/Instagram/@helia_ribeiro_oficial)

Tem receita que vai muito além do sabor, ela faz parte da rotina. E, para muita gente, o café da tarde é um momento quase obrigatório, daqueles que pedem algo quentinho e simples de preparar.

Mas, ao mesmo tempo, nem sempre dá tempo ou disposição para receitas mais trabalhosas. Por isso, versões práticas acabam ganhando espaço, principalmente quando entregam resultado parecido com o tradicional.

É exatamente esse o caso do pão de queijo de liquidificador, que vem chamando atenção pela facilidade e pelo rendimento.

Receita prática que facilita o dia a dia

A criadora de conteúdo Helia Ribeiro (@helia_ribeiro_oficial) compartilhou a versão que ela chama de “pão de queijo de preguiçoso”.

Segundo ela, o preparo é extremamente simples, já que basta bater os ingredientes no liquidificador e levar ao forno. Dessa forma, não é necessário modelar a massa manualmente, como acontece na receita tradicional.

Além disso, a receita rende bastante, o que a torna ideal para servir visitas inesperadas ou montar um café da tarde mais completo.

O segredo está no polvilho e no forno

Embora a receita seja fácil, alguns detalhes fazem toda a diferença no resultado final.

De acordo com Helia, o uso de polvilho azedo de boa qualidade é essencial para garantir o crescimento e a textura correta do pão de queijo.

Além disso, o forno também influencia diretamente. No preparo mostrado, a recomendação é assar a 180 °C por cerca de 45 a 50 minutos.

Assim, o pão de queijo cresce bem, fica macio por dentro e levemente crocante por fora.

Por que essa versão não murcha

Outro ponto que chama atenção é que essa receita não murcha depois de assada.

Isso acontece porque a combinação correta de ingredientes e o tempo de forno ajudam a manter a estrutura da massa. Como resultado, o pão de queijo continua bonito e saboroso mesmo após esfriar.

Ingredientes e preparo

Como se trata de uma receita prática, os ingredientes são simples e o modo de preparo segue poucos passos.

Ingredientes:

Polvilho azedo

Ovos

Leite

Óleo

Queijo

Sal

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador até formar uma massa homogênea

Despeje em formas ou assadeira untada

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 a 50 minutos

Retire quando estiver dourado

Uma alternativa prática ao tradicional

Embora muita gente ainda prefira o pão de queijo enrolado à mão, essa versão se destaca pela praticidade.

Além disso, alimentos à base de polvilho continuam sendo queridinhos em muitas casas, justamente por serem versáteis e difíceis de enjoar.

Por isso, o pão de queijo de liquidificador surge como uma solução rápida para quem quer sabor sem complicação.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Helia Ribeiro (@helia_ribeiro_oficial)

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