A melhor carne para fazer em casa e comer com purê de batata, segundo açougueiros

Corte pouco valorizado ganha destaque por ficar extremamente macio, suculento e cheio de sabor quando preparado corretamente

Gabriel Yuri Souto - 04 de maio de 2026

(Foto: Captura de tela/Instagram/@acouguemineiro)

Muita gente pensa que, para preparar uma carne realmente saborosa em casa, é preciso investir em cortes nobres e caros. No entanto, essa ideia nem sempre se confirma na prática.

Isso porque alguns cortes menos populares escondem um potencial enorme, especialmente quando preparados da forma certa. E é justamente nesse ponto que muitos acabam se surpreendendo.

Entre eles, existe um que tem conquistado cada vez mais espaço na cozinha: o ossobuco.

O corte que fica extremamente macio e saboroso

O ossobuco, retirado da parte da perna do boi, é conhecido por ter fibras firmes e bastante colágeno. Por isso, quando preparado corretamente, ele se transforma em uma carne extremamente macia e suculenta.

Além disso, o grande diferencial desse corte está no tutano, presente no osso central, que libera sabor e gordura durante o cozimento.

Como resultado, o prato ganha um molho encorpado e intenso, ideal para acompanhar purê de batata.

O segredo começa na selagem da carne

De acordo com o chef Rafael Camposo (@raphaelcamposo), o primeiro passo é selar bem a carne.

Para isso, basta temperar com sal, pimenta e azeite, e dourar todos os lados na panela de pressão. Esse processo cria uma crosta que ajuda a manter os sucos internos.

Depois disso, a carne deve ser retirada temporariamente para dar continuidade ao preparo.

O molho é o que transforma o prato

Na mesma panela, o chef recomenda refogar cebola, alho e cenoura, aproveitando todo o sabor que ficou no fundo.

Em seguida, entram os tomates pelados (ou molho), o vinho seco e temperos como louro, sal e pimenta.

Depois, a carne volta para a panela e deve cozinhar na pressão por cerca de 30 minutos.

Assim, o ossobuco atinge o ponto ideal: macio, desmanchando e envolto em um molho rico.

O purê de batata completa a experiência

Enquanto a carne cozinha, o purê pode ser preparado de forma simples.

Basta cozinhar as batatas, amassar e misturar com manteiga, leite, creme de leite e sal.

O resultado é um acompanhamento cremoso, que combina perfeitamente com o molho intenso do ossobuco.

Montagem que valoriza o prato

Para finalizar, a montagem faz toda a diferença.

O ideal é começar com uma camada de purê, adicionar a carne por cima, regar com bastante molho e finalizar com ervas frescas, como cheiro-verde ou até folhas de agrião.

Dessa forma, o prato ganha não só sabor, mas também uma apresentação mais atraente.

Um prato simples que parece sofisticado

No fim das contas, o ossobuco mostra que não é preciso usar cortes caros para criar uma refeição especial.

Com a técnica certa, esse corte se transforma em um prato digno de restaurante, perfeito para um almoço em família ou uma ocasião especial.

E, depois que você experimenta, fica difícil não repetir.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por AÇOUGUE MINEIRO (@acouguemineiro)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!