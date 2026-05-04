Ação do Castramóvel em Aparecida de Goiânia abre 100 vagas para castração gratuita de cães

Agenda itinerante acontece durante dois dias, com horários e local já estabelecidos

Natália Sezil - 04 de maio de 2026

Cachorro durante ação de castração. (Foto: Rodrigo Estrela/Secom Aparecida de Goiânia)

Tutores de cães que querem castrar os bichinhos em Aparecida de Goiânia podem ficar atentos: o Castramóvel já tem data marcada esta semana para realizar mais uma ação itinerante.

A iniciativa, gratuita, é voltada a pessoas de baixa renda e prevê a castração solidária de cachorros que não tenham raça definida.

Ao todo, são 100 vagas. Contudo, tutores que têm mais de um pet precisam estar cientes: cada residência poderá inscrever apenas um cão.

As inscrições ficam abertas nesta segunda (04) e terça-feira (05) das 08h30 às 11h, e das 13h às 17h.

Acontecem presencialmente, na Escola Municipal Adelino Ariane, na Av. Odorico Neri, na Vila Maria. Importante destacar que elas podem se encerrar antes, caso todas as vagas sejam preenchidas.

Interessados precisam levar a xerox e o documento original de documentos com foto do tutor, comprovante de endereço em Aparecida de Goiânia e Cadastro Único (CadÚnico), que comprove a baixa renda.

A castração, em si, acontece na terça (05) e na quarta-feira (06), a partir das 08h.

A iniciativa integra o Programa de Atenção e Tratamento Animal (PATA) e tem como objetivo promover o controle populacional responsável. É feita em parceria entre a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, o Governo de Goiás e o deputado estadual Veter Martins (PSB).

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