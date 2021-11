14º salário: calendário de pagamentos sai quando?

Sabia que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pode liberar aos seus aposentados e pensionistas um abono extra ainda em 2021? Isso porque, recentemente, os congressistas se reuniram para analisar a proposta que trata da concessão de um 14º salário para quem é segurado.

Basicamente, com as últimas movimentações do projeto, os beneficiários da autarquia aguardam com expectativa a liberação dos recursos extra. Principalmente no caso de aposentados e pensionistas que tiveram o 13º antecipado no primeiro semestre e ficarão sem nenhum recurso no final do ano. Mas quem não ficaria ansioso, não é mesmo?

Quando será pago o 14º salário do INSS?

Primeiramente, o 13º salário do INSS é pago em duas rodadas, entre os meses de julho e dezembro. No entanto, devido a antecipação do abono extra, é de se esperar que o período natalino para os beneficiários do INSS seja escasso financeiramente, o que pode causar problemas no orçamento.

Logo, para solucionar essa questão, um projeto de lei está sendo pensado contendo a liberação do salário extra. Enquanto isso, até o momento, o texto da medida está aprovado por algumas alas da Câmara dos Deputados, como a Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF), Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Mas atenção: para entrar em vigor, a proposta ainda deve passar pela sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Com isso, ainda não se sabe se de fato o chefe do executivo aprovará a medida, visto que ainda não foi definida uma fonte de orçamento para custear os pagamentos do 14º salário. Além disso, vale lembrar que, no momento, os esforços do governo estão direcionados ao novo substituto do Bolsa Família, o Auxílio Brasil.

Veja também: