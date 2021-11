Conhecido por adiantar recursos, o WABetaInfo publicou que chega nova função no WhatsApp que quem tem ex estava esperando há anos

Trata-se da possibilidade de finalmente bloquear a informação do horário do “Visto por último” de alguns contatos específicos do aplicativo.

Isso porque até então só era possível escolher entre três configurações para definir quem quem pode ou não saber a última vez em que você esteve online: “todos”, “ninguém” ou “meus contatos”.

E o novo recurso traz a possibilidade da seção “Meus contatos, exceto…” nas configurações de privacidade, permitindo aos usuários apontar de quem quer ocultar a informação.

De acordo com WABetaInfo, a versão chegou para alguns testadores do WhatsApp Beta com a atualização para Android 2.21.33.14.

Um detalhe que vale ser mencionado é que a desabilitação da última visualização para alguns contatos específicos for feita, você também não poderá ver a que horas eles foram vistos por último no aplicativo.

Outro ponto se dá no fato de que regra, por enquanto, ainda não se aplica para as seções “foto de perfil” e “sobre” (resumo do seu perfil). Mas é tendência é de que em breve também passe a ser testada.

Em resumo, esta função finalmente vai ajudar os usuários a reforçar a privacidade, evitando principalmente os ex que ainda estão nos contatos e que vivem de olho em tudo. As expectativas são altas.

Mais detalhes

Por se tratar de um recurso ainda em fase inicial, ele só será liberado para todos os usuários após os testes, aprovações e correções de bugs.

Por isso, não há uma data específica para a implementação. Sabe-se, no entanto, que a maioria das funções que aparecem no WhatsApp Beta costumam ser lançadas tempos depois.

Desse modo, devemos aguardar o anúncio oficial. Se a verificação de identidade para pagamentos der certo, é possível que ela possa ser adotada como regra no aplicativo. Um perigo para quem gosta de enganar as pessoas!

