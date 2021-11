Receita de Pastelinho de Goiás: delicioso e muito crocante

Hoje iremos te ensinar a fazer um clássico e maravilhoso doce da cultura goiana. No geral, o pastelinho já foi apresentado em muitos festivais pelo estado. E, sem contar, que você pode vender, fazer em um lanche da tarde e muito mais. Confira a receita de Pastelinho de Goiás, pra lá de crocante e saboroso. Coloque as mãos na massa e vamos lá!

Antes de tudo, vale lembrar que o recheio da nossa receita será doce de leite, mas você pode inovar. Por exemplo, usando ganache, leite condensado, outros doces caseiros e muito mais…

Receita de Pastelinho de Goiás:

Você vai precisar de:

1 kg de farinha de trigo

2 ovos

4 colheres de sopa de manteiga

4 colheres de sopa de gordura de porco

1 pitada de sal

1 colher de sopa de fermento químico

2 copos de leite morno

Modo de fazer:

Primeiro, coloque todos os ingredientes em uma vasilha e, aos poucos, misture o leite, sempre mexendo. Em seguida, amasse até que fique uniforme. Depois, coloque em formas de empada e leve para assar em forno médio pré-aquecido.

Vale lembrar que é importante fazer aquelas torcidinhas e deixar no forno até que fique corada. Agora, retire e deixe esfriar. A seguir, recheie as empadas com doce de leite e salpique canela.

Dica: As ” empadinhas” depois de assadas, podem ser guardadas, sem recheio, em lata fechada por até 1 semana.

