Esta é a melhor maneira de fazer farofa em casa, mas nem todos conhecem

Não dá para negar, uma boa farofinha faz a diferença em nosso prato de comida, seja junto do arroz e do feijão, seja com aquela boa carne de panela. Bom, e com esse final de ano não pode faltar a farofa ao lado do frango assado e do salpicão. Por isso, veja agora a melhor maneira de fazer farofa em casa!

A melhor maneira de fazer farofa:

Você vai precisar de:

100 gr de bacon picado

100 gr de linguiça calabresa defumada picado

2 dentes de alho amassados

1 unidade de cebola picada

3 xícaras de chá de farinha de mandioca crua

Sal a gosto

3 colheres de sopa de salsinha picada

2 ovos cozidos

3 colheres de manteiga

2 banana da terra

3 colheres de sopa de cebolinha picada

Modo de preparo:

Primeiramente, em uma panela coloque o bacon picado para fritar com a margarina e acrescente a calabresa. Depois disso, quando estiver dourado, junte cebola picada e refogue por alguns minutos, até que a cebola esteja transparente. Em seguida, adicione o alho amassado e tempere com sal a gosto.

A seguir, junte a farinha de mandioca, mexendo bem até que a farinha fique de coloração típica da farofa (dourada). Assim, um pouco antes de tirar do fogo, junte a salsa e as cebolinhas e mexa por mais um minuto, com cuidado para não deixar queimar a farinha.

Por fim, retire do fogo, junte os ovos picados, e as bananas picadas e fritas, e se quiser adicione uvas passas. Está pronta a melhor farofa!

Dica: Se for congelar a farofa, não coloque os ovos cozidos antes de levá-la ao freezer, pois os ovos perdem a textura e sabor, e ficam parecendo borrachinhas. Logo, deixe para colocá-los na hora de servir, quando aquecer.

Veja também:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!