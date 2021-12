Hospitais particulares de Goiás também estão sofrendo com alta demanda de pacientes e aumento no tempo de espera

O aumento no número de casos de Covid-19, dengue e gripe em Goiás, provocou a alta da demanda de pacientes e aumento no tempo de espera nos hospitais particulares de Goiás.

Na contramão dos anos anteriores, o crescimento no número de pessoas procurando por atendimento causou surpresa, pois nessa época a tendência é que haja uma desaceleração no número de pacientes.

De acordo com a Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg), nem no mesmo período do ano passado, quando a pandemia estava em evidência, foi verificada uma situação como a de agora.

Em entrevista a Rádio Sagres, o presidente da entidade, Haikal Helou, disse que não houve planejamento, pois a atual situação era imponderável.

“Não tem como prever, não tem como planejar o imponderável, nós não tínhamos ideia que chegaria a esse ponto em Goiânia”, afirmou.