Esta é a forma mais prática de limpar o WhatsApp e deixá-lo mais fácil de usar

Se você depende do WhatsApp para trabalhar ou está de saco cheio de mensagens de grupos, esse texto é para você! Hoje iremos te mostrar de uma forma simples como limpar o WhatsApp e deixá-lo mais fácil de usar e mais organizado. Pegue seu smartphone e venha com a gente!

Basicamente, o que vamos te ensinar aqui é como arquivar alguns bate-papos, sendo a saída perfeita para dar um limpa em seu app. Mas, vale frisar que arquivar um bate-papo não é o mesmo que excluí-lo!

Assim, o bate-papo arquivado permanecerá arquivado quando você receber uma nova mensagem no grupo ou de uma pessoa. Incrível, né? Logo, quando você realmente precisar de alguma mensagem daquele lugar, é só acessar os arquivos.

Além disso, você não receberá notificações de bate-papos arquivados, a menos que mencione ou responda a você e você pode desarquivar a qualquer momento.

Como limpar o WhatsApp?

Primeiro, vá para a guia da conversa e toque e segure. Depois disso, toque no ícone da caixa com uma seta voltada para baixo, isso irá arquivar o bate-papo.

Você também pode arquivar todos os bate-papos. Veja:

Vá para Configurações e escolha Bate-papos. Em seguida, histórico do bate-papo. E, por fim, arquivar todos os bate-papos.

Como desarquivar chats do WhatsApp:

Por último, para visualizar seus bate-papos arquivados, vá até o topo da página principal do aplicativo e toque no botão Arquivado (com um símbolo de seta para baixo).

Assim, basta acessar seus bate-papos arquivados e tocar e segurar um bate-papo de sua escolha. Em seguida, toque em Desarquivar na parte superior da tela.

Confira também:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!