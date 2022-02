Inícios de relações são sempre um misto de sentimentos enorme, mas é preciso estar atento aos sinais de que realmente esta é a pessoa errada.

A compatibilidade para um casal dar certo deve ser bem além da química física ou apenas gostar das mesmas bandas.

Afinal, viver uma vida ‘a dois’ não é nenhum conto de fadas e somente uma grande parceria recheada de amor é capaz de suportar as dificuldades.

Separamos uma lista de situações que comprovam que talvez essa pessoa não seja a correta para você. Confira!

6 sinais que revelam que você está se apaixonando pela pessoa errada

1- Planos divergentes

Se os planos futuros de vocês não compactuam, isso pode ser um grande alerta de que esta pessoa não é a sua pessoa.

Afinal, aquela velha história de que ‘os opostos se atraem’ é apenas um legado da Disney.

Na vida real, é preciso estar ao lado de alguém que tenha um projeto, no mínimo, parecido com o seu ou flexível.

Casamento, filhos, trabalho, viagens. Tudo deve ser levado em conta.

2. Os encontros não são mais divertidos

Estar na presença dele deixou de ser algo divertido e prazeroso? Então é hora de dizer adeus.

Estar ao lado de alguém tem de ser algo leve, divertido e tranquilo.

É evidente que atritos existirão, ainda mais se decidirem levar a relação adiante. Mas é essencial que a energia entre você ainda seja divertida.

3. Ele não se familiariza com seus amigos e familiares

Se a pessoa que você está pensando em dividir uma vida não se simpatiza muito dos seus amigos e familiares, com certeza ele não é sua pessoa certa.

Imagine só não poder passar mais os natais com as pessoas que mais ama porque o parceiro não curte a presença? Inadmissível!

4. Ele só fala dele e dos próprios projetos

Poucas coisas são mais desconfortáveis que sair com uma pessoa que só consegue falar de si.

Se você tem passado por isso, conversas monótonas e voltadas apenas para o mundo dele, corra enquanto há tempo.

Ninguém consegue viver muito tempo com pessoas egocêntricas – quando acreditam que o universo órbita ao redor dela.

5. O círculo social dele não te aceita bem

Se os amigos dele não fazem a menor questão deste relacionamento e, na primeira oportunidade, chamam ele para eventos de solteiros: fique atenta!

E, caso ele compactue com isso: corra!

Essa pessoa, de fato, não está na mesma sintonia que você e permanecer só irá te machucar ainda mais.

Ter uma boa convivência com as pessoas importantes do parceiro é fundamental.

6. Esforço excessivo

Você sente que se esforça demais em todos os âmbitos. Seja para tomar um sorvete ou manter uma conversa nas redes sociais?

Isso pode ser um grande sinal de desinteresse do pretendente e, mais cedo ou mais tarde, acabará te esgotando emocionalmente.

É melhor repensar essa relação, pois você pode estar se apaixonando pela pessoa errada.