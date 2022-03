Conheça o fruto que ajuda a perder barriga, controla a pressão e deixa a pele bonita

Apesar de ter uma aparência singular, o fruto que apresentaremos pode trazer inúmeras vantagens para o corpo humano por ser rico em diversos nutrientes.

De origem chinesa, o kiwi é rico em potássio, fonte de fibras e de proteína, tendo assim um valor nutricional excelente.

Além do mais, a fruta verde possui baixas calorias, o que a torna uma ótima opção para quem está buscando perder peso e secar a barriga.

O kiwi ainda é um alimento naturalmente orgânico e um dos que mais resiste a muitos dos resíduos de pesticidas.

O fruto saudável pode oferecer um aumento no sistema imunológico, melhorando a visão, o intestino, a pele, controla a pressão arterial e claro, é excelente para a digestão.

Conheça as formas que utilizar fruto que ajuda a perder barriga, controlar a pressão e deixar a pele bonita:

1. Coma com a casca

Como se fosse uma maçã, comer o kiwi com a casca é uma ótima opção, pois a parte externa da fruta é recheada de vitamina C, que proporciona o aumento da imunidade no organismo.

A vitamina ainda proporciona a diminuição do estresse, melhorando a pele e contribuindo para a queima de gordura.

2. Cortar no meio e comer com uma colher

Desta forma, fica extremamente fácil comer essa fruta deliciosa e benéfica.

3. Descasque a fruta e corte em rodelas

Se sua preferência for por ingerir frutas sem a casa, uma ótima alternativa é acrescentar linhaça, chia ou algum outro cereal de sua preferência.

4. Suco ou smoothie

A forma líquida também é uma ótima opção. Neste caso, é só usar a criatividade e acrescentar mais frutas e folhas, como hortelã, tornando essa bebida mais completa e nutritiva.

5. Fazer geleia

Bastante comum na Nova Zelândia, a geleia de kiwi é capaz de evidenciar o sabor da fruta e tornar o consumo mais sofisticado.

Será necessário alguns kiwis, pote para reservar e um suco de limão, abacaxi ou maçã, para criar a sua própria geleia.

