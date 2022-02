6 palavras que têm mais de 30 letras e pouca gente sabe o que significa

A língua portuguesa é uma das mais difíceis de aprender. Se até brasileiros reclamam, imagina os gringos? Afinal, nosso vocabulário possui muitos verbos irregulares e uma extensão de expressões. Bom, aonde queremos chegar é que, sabia que existem palavras muito maiores que inconstitucionalissimamente e oftalmotorrinolaringologista? Conheça agora algumas palavras que têm mais de 30 letras!

Mas, antes de tudo, qual é a maior palavra da língua portuguesa? Pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconiótico é a resposta. Basicamente, a gigante de 46 palavras refere-se a alguém ou a alguma coisa relacionada com uma doença aguda dos pulmões que ocorre devido à inalação de cinzas vulcânicas. Doido, né?

Certamente, você nunca a ouviu por aí, no ponto de ônibus ou na fila do banco. Isso porque ela não tem um uso correto. Logo, é uma palavra usada apenas em livros técnicos, específicos de uma determinada área de conhecimento. Mas, e as outras palavras? Se liga em nossa lista, em ordem decrescente, das próximas 6 palavras maiores da nossa língua!

6 palavras que têm mais 30 letras e pouca gente sabe o que significa:

1. Pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconiose (44 letras)

2. Paraclorobenzilpirrolidinonetilbenzimidazol (43 letras)

3. Piperidinoetoxicarbometoxibenzofenona (37 letras)

4. Dimetilaminofenildimetilpirazolona (34 letras)

5. Hipopotomonstrosesquipedaliofobia (33 letras)

6. Tetrabrometacresolsulfonoftaleína (33 letras)

Bom, se você está se perguntando o porquê de existir palavras extremamente longas em nossa língua. Em suma, o português possui recursos morfológicos que permitem a formação de novas palavras por composição e derivação. Pode-se notar que essas palavras longas sempre pertencem a termos técnicos — dentro da medicina, por exemplo.

Por fim, você já se perguntou qual seria a maior palavra do mundo todo? Bom, pois se prepare, essa gigante possui 189.819 letras. E sim, ela é inviável de se utilizar! Basicamente, esta palavra representa todos os aminoácidos que compõem a proteína Titina. Aqui está ela: methionylthreonylthreonylglutaminy[…]glutaminylserxisoleucine. Interessante, né?

