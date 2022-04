Garçonete é despedida após receber gorjeta com valor assustador

Uma garçonete estadunidense foi despedida do emprego após atender um clube de homens no restaurante e receber uma gorjeta de US$ 4.400 (aproximadamente R$ 20.750).

O valor recebido pelos clientes chocou não só Ryan Brandt, como todos os outros funcionários e, principalmente, a gerente.

Ryan contou ao canal norte-americano KNWA que, antes do grupo decidir jantar no local, um homem do ‘US$ 100 Diner Club’ ligou para o estabelecimento e contou sobre o projeto solidário: os rapazes escolhiam restaurantes e cada integrante presenteava algum garçom com uma gorjeta de US$ 100.

Ele explicou que a ideia surgiu depois da pandemia, devido aos prejuízos sofridos por diversos trabalhadores do setor. Um outro fator importante para eles era certificar que as gorjetas não seriam divididas.

A garçonete explicou que, lá, eles não dividiam os ganhos extras. Cada um ficava com a sua parte. No entanto, após ser informada do valor exorbitante da quantia que receberia, a gerente foi a primeira a inserir uma nova regra no local.

Informaram a Ryan que ela teria que entregar o cheque aos superiores e que o valor seria dividido entre todos. A garçonete poderia ficar apenas com 20% do valor total.

Contrariada com a situação, ela confessou que já havia informado aos rapazes sobre o ‘segredo do ambiente’ – as gorjetas não eram divididas – e, com isso, abriu-se uma ‘prerrogativa’ para a demitissão dela.

Os componentes do grupo solidário ficaram indignados e, inclusive, Grant Wite, retornou ao restaurante e pegou o cheque de volta, o devolvendo para a trabalhadora, que estava desolada.

Não obastante, o homem ainda promoveu uma vaquinha online para Ryan Brandt, com a intenção de arrecadar verba suficiente para a mulher cuidar da filha, já que ficou desempregada.

Ela arrecadou US$8.700, cerca de R$ 49,5 mil e ficou completamente grata à caridade feita pelo norte-americano.