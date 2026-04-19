Fim da escala 6×1: como funcionam as outras jornadas de trabalho no Brasil

Enquanto a escala 6x1 concentra críticas e pressões por mudança, outros formatos de jornada ganham espaço no debate sobre trabalho e qualidade de vida

Layne Brito - 19 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

A discussão sobre o possível fim da escala 6×1 colocou as jornadas de trabalho no centro de um debate que vai muito além das empresas. Para muitos brasileiros, o modelo de escala interfere diretamente na rotina, no tempo com a família, no descanso e até na saúde mental.

Em um cenário de cobranças cada vez maiores por equilíbrio entre vida pessoal e profissional, outros formatos passaram a despertar curiosidade e ganhar força nas conversas sobre o futuro do trabalho no país.

Embora a escala 6×1 ainda seja comum em vários setores, ela está longe de ser a única realidade do mercado.

Existem diferentes jornadas adotadas por empresas e categorias profissionais, cada uma com características próprias e impactos distintos no dia a dia de quem precisa conciliar produtividade com bem-estar.

Quais são as principais jornadas além da 6×1

Entre os modelos mais conhecidos está a 5×2, bastante comum em áreas administrativas.

Nessa escala, o trabalhador atua por cinco dias e folga em dois, geralmente no fim de semana. O formato costuma ser associado a uma rotina mais previsível.

Outra jornada bastante presente é a 12×36, adotada em setores que exigem funcionamento contínuo.

Nesse caso, o profissional trabalha por 12 horas seguidas e descansa pelas 36 horas seguintes, em uma dinâmica diferente da tradicional semana comercial.

Também há formatos como a 4×2, em que o funcionário trabalha quatro dias e folga dois, e a 4×3, que tem sido vista por muitos como uma possibilidade de reorganizar a rotina sem manter o desgaste de longas sequências de expediente.

Por que o tema voltou com tanta força

Mais do que uma discussão técnica, o debate sobre a escala 6×1 reacendeu uma insatisfação antiga de trabalhadores que reclamam da dificuldade de descansar, estudar e manter a vida pessoal em ordem.

Ao mesmo tempo, a comparação com outras jornadas passou a levantar uma pergunta cada vez mais comum: qual modelo realmente atende melhor às necessidades de quem trabalha hoje no Brasil?

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