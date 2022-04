Aécio, Paulinho da Força e Leite são comparados a vilões do Batman

(UOL-FOLHAPRESS) – Um encontro do ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) e dos deputados federais Paulinho da Força (Solidariedade-SP) e Aécio Neves (PSDB-MG) rendeu memes nas redes sociais. Eles foram comparados a vilões do Batman após uma foto viralizar.

A imagem foi divulgada ontem pelo deputado Paulinho, indicando uma articulação que pode refletir na terceira via e na campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em seu Twitter, Paulinho escreveu que Leite continua “seu trabalho para ser candidato a presidente da República pela terceira via”.

O ex-governador do Rio Grande do Sul perdeu as prévias do PSDB, que definiu o candidato do partido para a disputa do Palácio do Planalto, mas tem apoio de nomes importantes, como o de Aécio Neves.

A situação causou um mal-estar com o ex-governador de São Paulo, João Doria, nos últimos dias.

Nas redes sociais, o encontro foi alvo de comentários e piadas de alguns internautas.

Aécio Neves foi comparado ao Pinguim, Leite ao personagem Charada e Paulinho da Força ao Duas-Caras -Paulinho apoiou Geraldo Alckmin na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas o encontro de ontem expôs a ameaça de desembarque.

Aécio Neves foi o principal alvo dos internautas.

Sem o apoio do PSDB para ser candidato à Presidência, Leite sinalizou que pode ser vice na chapa da senadora Simone Tebet (RS), pré-candidata do MDB.

Ontem, em entrevista ao UOL, Tebet rejeitou a possibilidade de ser vice numa chapa da terceira via. “Se eu abrir mão de uma pré-candidatura à Presidência e aceitar ser vice, estaria diminuindo o papel da mulher na política”.

A declaração de Simone Tebet incomodou Luciano Bivar, pré-candidato à Presidência da República pelo União Brasil. As informações são da colunista do UOL, Thaís Oyama.

Veja o tuite: