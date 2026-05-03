Jovem é morta na frente da filha de 8 anos em Caiapônia; ex confessa feminicídio
Vizinha encontrou vítima caída ao chão após ouvir gritos vindo da residência
Uma jovem de 28 anos foi morta na madrugada deste sábado (02) em um caso de feminicídio registrado em Caiapônia, no interior de Goiás.
De acordo com informações apuradas pela reportagem, a Polícia Militar (PM) foi acionada após uma vizinha relatar ter ouvido gritos vindos do imóvel.
Ao verificar a situação, a testemunha encontrou a vítima caída ao chão, ensanguentada e aparentemente sem sinais vitais.
Durante o deslocamento até o endereço, os policiais se depararam com um carro que tentou fugir ao avistar a viatura. Após acompanhamento, o carro foi interceptado.
O motorista, de 30 anos, teria confessado espontaneamente ter matado a ex-companheira com uma facada no pescoço e afirmou ter descartado a arma em uma área próxima.
A filha da vítima, de apenas 08 anos, teria presenciado o crime. A criança conseguiu fugir e buscar ajuda na casa de uma vizinha, onde permaneceu até a chegada das autoridades.
Vale destacar que a jovem morta possuía uma medida protetiva de urgência vigente contra o autor.
O suspeito foi detido em flagrante e encaminhado à delegacia e a menor de idade foi atendida pelo Conselho Tutelar.
Agora, o caso segue sob investigação da Polícia Civil.
