Relacionamentos entre pais e filhos podem ser bastante complicados, principalmente, na fase da adolescência. Afinal, é neste momento que se iniciam as descobertas e o medo de desagradar a família.

É nessa fase que os jovens começam a sair, conhecer novas coisas e novas pessoas, e tudo isso soa muito cativante.

O medo e o receio da exposição é o que faz os filhos passarem a omitir e até mesmo mentir sobre alguns fatos para os pais.

Isso não quer dizer que não serão descobertos, mas existem algumas inverdades muito comuns e que não são facilmente percebidas pela família. Confira!

6 segredos que os filhos escondem dos pais e eles dificilmente conseguem perceber:

1. A verdade sobre a virgindade

Em especial, as garotas são as que mais sofrem com esse fato. O medo de contar para os pais sobre a nova realidade que ela tem vivido é assustador.

Cada família tem seu modo de lidar com os fatos, algumas são mais abertas ao diálogo e receptivas, enquanto outras preferem a discrição.

No final das contas, isso acaba sendo descoberto ou subentendendido. O que é verdadeiramente importante é pautar sempre com os filhos sobre proteção e cuidados essenciais na vida afetiva ‘adulta’.

2. Início de vícios

Com as novas descobertas da vida e as dificuldades de entendimento da adolescência, muitos filhos começam a ingerir bebidas alcóolicas escondido, assim como fumar substâncias com nicotina.

Sempre cautelosos, dificilmente eles deixarão pistas para esses feitos. Mas, provavelmente, depois de algum tempo, os genitores acabam descobrindo sim.

3. Desempenho escolar

A faixa etária de 14 aos 17 anos é bastante complicada, biologicamente falando. O mix de hormônios é capaz de revirar os adolescentes, além das primeiras experiências e frustrações amorosas.

Com isso, pode ser que haja uma dificuldade em manter as notas boas. E isso faz com que eles escondam os resultados escolares a todo custo, evitando broncas.

4. Erros cometidos

Abarrotados de problemas, o que os filhos menos querem é contar aos pais sobre os erros cometidos – seja por imprudência ou por falta de experiência – e ouvir uma bronca daquelas.

Portanto, eles – na maioria da vezes – poderão tentar esconder os vacilos que tiveram, principalmente, os cometidos com amigos.

5. Histórico de navegação

A curiosidade dos filhos jovens é algo inexplicável. Eles buscam por tudo, em especial, sobre o mundo erótico. Eles querem entender tudo sobre os corpos e como a vida funciona.

Mas, é claro que tentarão esconder os registros que os entregam. E ‘ai’ de quem pegar no computador ou celular dos adolescentes.

6. Brigas e decepções no campo amoroso

Os primeiros relacionamentos dos filhos geralmente não são muito pautados com os pais, seja por vergonha, receio ou medo de alguma bronca por conta da idade.

Independente de qualquer coisa, é importante explicar aos filhos que ‘está tudo bem’. Todos precisam passar pela primeira experiência um dia.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!