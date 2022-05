Se você achava que o brasileiro era criativo na hora do marketing, pode esquecer! Pelo mundo afora existem dezenas de estabelecimentos com nomes hilários e até mesmo vulgares. Listamos alguns para você se divertir, acompanhe!

6 estabelecimentos espalhados pelo mundo com nomes que nenhum brasileiro teria coragem de colocar:

1. Fudeus

Atravessando o oceano, chegamos em Berlim, na Alemanha, e damos de cara com essa joalheria com esse nome divertidíssimo. Para os alemães esse nome é até ok, mas para nós pode até ser um xingamento.

2. Rabobank

Ainda na Europa temos esse banco aqui com o nome bem inusitado. Aqui no Brasil, certamente, um Rabobank seria motivo de muita piada para os clientes.

Mas, acredite, ele é um líder global em serviços de financiamento para alimentação, agro-financiamento e sustentabilidade orientada.

3. FUDEU: Fundación para el Desarrollo Urbano

Voltando para nossa América, mas precisamente na sua parte central, na Costa Rica temos o FUDEU, que não passa de um programa do governo costarriquenho para a urbanização organizada do país aliada a preservação ambiental.

4. Pinto

No Brasil, “pinto” pode se referir desde ao filhote da galinha até ao órgão genital masculino. Enquanto isso, no Equador temos uma grife de roupas com esse nome que é pra lá de popular no país, atuando desde 1913.

5. Pintudos

Aqui na América do Sul parece que a galera tomou gosto por esse nome, não é mesmo? Na Bolívia temos a “Pintudos” uma empresa de jogos ecológicos.

6. Chana Motors

Por último, temos a montadora de carros chinesa Chana Motors. A empresa estatal, com sede em Chongqing, entrou no mercado brasileiro em 2006, lançando uma linha de veículos comerciais leves.

