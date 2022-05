Laudo indicará se advogada grávida de gêmeas morreu de dengue hemorrágica

Os moradores de Silvânia, internautas e toda a família da advogada Nathany Sanches Batista, de 33 anos, estão devastados com a morte repentina da jovem, que estava grávida de gêmeas.

Ela já se encontrava no sexto mês de gestação, quando inesperadamente, na quarta-feira (04) começou a passar mal e sentir uma forte febre.

Tia da vítima, a ex-vereadora de Anápolis, Professora Geli Sanches, compartilhou nas redes sociais um post lamentando a partida prematura da sobrinha, que segundo ela foi muito bem cuidada pelos profissionais de saúde da cidade.

“Na quinta-feira (05), ela já foi internada em uma clínica de Goiânia, mas acabou perdendo uma bebê no começo da tarde. No final do dia teve de ser transferida, pois estava com uma infecção”, disse ao Portal 6.

Com hemorragia, Nathany foi levada para o Hospital Santa Bárbara, porém, não resistiu e morreu na manhã de sexta-feira (06). Nenhuma das gêmeas sobreviveu.

“A minha irmã está desolada. Ela era uma filha extraordinária, uma profissional respeitada e muito amorosa”, lamentou Geli.

“Nathany e o esposo estavam esperando muito por essas bebês, uma perda muito grande pra nossa família e para ele”, continua.

A causa da morte ainda não foi confirmada, mas por haver a suspeita de dengue hemorrágica, a família aguarda um laudo do Instituto Médico Legal (IML), que deve sair em até seis meses.

“É difícil à gente falar o que aconteceu, vai ser confirmado com os exames. Mas ela estava tomando todos os cuidados, só ficava em casa, com muito conforto. Realmente a gente não sabe. Foi um terremoto, uma catástrofe”, concluiu.

Nas redes sociais da vereadora, centenas de pessoas se solidarizaram a ela e a todos os familiares, com mensagens de carinho e conforto.