Mulher é atropelada após confusão em casa de festas de Anápolis; vídeo registrou ocorrido

Suspeito fugiu do local após atingir a jovem com veículo e ainda não foi localizado

Pedro Ribeiro - 25 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 19 anos, foi atropelada durante uma confusão registrada por volta das 03h deste sábado (25), em frente a uma casa de festas no Jardim Arco Verde, em Anápolis.

Um vídeo mostra o momento em que o motorista de um HB20 prata acelera o veículo e atinge a vítima, que, segundo testemunhas, não teria qualquer envolvimento na briga.

A confusão começou após o condutor discutir e agredir uma mulher que estava com ele.

Pessoas que estavam no local tentaram intervir para impedir as agressões, momento em que o suspeito entrou no carro, arrancou bruscamente, bateu em outros veículos e atropelou a jovem.

Ainda conforme testemunhas, a vítima foi arremessada a mais de 10 metros.

Ela foi socorrida consciente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com fortes dores e ferimentos graves na perna direita.

Após os primeiros socorros, a jovem foi encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

O motorista fugiu após o atropelamento e ainda não foi localizado. O caso agora deve ser investigado pelas autoridades competentes.

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