Vídeo mostra briga generalizada que terminou com jovem morto a facadas em Goiânia

Confusão começou durante evento particular e terminou com vítima esfaqueada em lote baldio próximo ao local

Pedro Ribeiro - 25 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Uma briga generalizada registrada durante uma festa particular terminou com a morte de um jovem, de 19 anos, na madrugada deste sábado (25), em Goiânia.

A vítima foi esfaqueada durante o confronto, não resistiu aos ferimentos e morreu mesmo após ser socorrida por amigos e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Itaipu.

A confusão começou dentro de um espaço de eventos no Residencial Brasil Central e se estendeu até um lote baldio nas proximidades.

Um vídeo mostra o tumulto e a correria momentos antes do crime. Nas imagens, é possível notar a agitação dos grupos envolvidos já na área externa, onde ocorreu o ataque.

Em meio a movimentação, um individuo que estava no local tenta segurar o portador da faca, mas acaba sendo derrubado.

Posteriormente, o jovem que estava armando avança contra uma pessoa, que seria a vítima. Nos registros, é mostrado um rapaz ferido e coberto de sangue.

O suspeito, localizado horas depois por equipes policiais, afirmou que a briga teve início após um grupo de pessoas chegar ao evento afirmando que iria “embargar a festa”.

O jovem, também de 19 anos, alegou ter sido ameaçado, xingado e alvo de arremesso de pedras durante o confronto fora do local.

Ele confessou ter atingido a vítima com golpes de canivete durante a briga. O arma branca utilizada no homicídio foi localizada dentro de um veículo após indicação do próprio autor.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Flagrantes. Agora, o caso segue sob investigação para esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido.

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