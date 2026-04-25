Expoflora chega à 35ª edição em Anápolis com foco no Dia das Mães e mudas a partir de R$ 2

Entre os destaques da exposição estão orquídeas, rosas do deserto, cactos, suculentas, plantas carnívoras, equipamentos de jardinagem e muito mais

Davi Galvão Davi Galvão -
Mudas a partir de R$ 2 são o destaque desta edição da Expoflora. (Foto: Reprodução)
Mudas a partir de R$ 2 são o destaque desta edição da Expoflora. (Foto: Reprodução)

A tradicional Expoflora retorna a Anápolis no próximo dia 3 de maio com uma edição especial dedicada ao Dia das Mães. O evento, que alcança sua 35ª marca, acontece no Feirão do IAPC, das 9h às 16h, e promete atrair colecionadores e entusiastas com ofertas que chegam a 50% de desconto em itens selecionados.

A acessibilidade é um dos pilares do evento, apresentando opções de mudas com valores a partir de R$ 2.

Como estratégia para celebrar a data comemorativa, a organização preparou um atrativo para as primeiras visitantes: as 100 primeiras mulheres que chegarem ao feirão serão presenteadas com uma muda de planta.

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O público encontrará uma diversidade de espécies que atendem tanto a iniciantes quanto a cultivadores experientes. Entre os destaques da exposição estão orquídeas, rosas do deserto, cactos, suculentas, plantas carnívoras vasos de cerâmica, insumos para jardinagem e folhagens em geral.

Além da comercialização de plantas, a Expoflora ocupa o espaço do Feirão do IAPC com uma estrutura completa de serviços e lazer. Os visitantes terão à disposição uma praça de alimentação, além de bancas de artesanato e brechós.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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