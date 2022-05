Após entrega de obras na Marginal Botafogo, Prefeitura de Goiânia promete novas inaugurações nos próximos meses

Na manhã desta sexta-feira (13), foi realizada em Goiânia a cerimônia de entrega do Complexo Viário da Jamel Cecílio, no prolongamento da Marginal Botafogo, que esteve em obras desde 2019.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), a construção foi concluída dentro do prazo previsto no novo cronograma de obras.

No entanto, existem outras grandes construções que ainda geram transtornos no trânsito da capital.

Questionada pelo Portal 6, a pasta indicou novas previsões para a finalização de obras como as que acontecem na Praça Cívica, no Terminal Isidória e no setor Leste Universitário.

Começando por este último, a entrega do Viaduto Lauro Belchior, que ligará a região ao Jardim Novo Mundo, está marcada para o dia 27 de maio.

Já o Viaduto Perimetral, localizado no cruzamento da Avenida Goiás Norte com a Avenida Perimetral Norte, deve ficar pronto quatro dias depois, em 31 de maio.

Na sequência, o Terminal Perimetral depende de uma reunião entre a Seinfra e o Consórcio BRT, marcada para a próxima semana, para que se tenha mais informações sobre o andamento das obras.

Por falar em BRT, a pasta municipal afirmou que a empresa responsável pelo Trecho I (que liga o Terminal Cruzeiro ao Terminal Isidória), pediu rescisão do contrato.

“Após revisão dos projetos e atualização do orçamento da obra, será realizada uma nova licitação, com previsão de contratação da empresa para setembro de 2022”, complementou a Seinfra, em nota enviada à reportagem.

Já a entrega do Terminal Isidória deve ser realizada em junho, de acordo com a pasta de Infraestrutura em Goiânia.

Por fim, as construções de pavimentação na Praça Cívica estão 95% concluídas, conforme indicou a Seinfra.

No entanto, ela indicou que “alguns fatores externos atrasaram a obra, como os achados de objetos arqueológicos que dependeram da liberação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)”.

“Já as estações de embarque e desembarque do BRT na Praça Cívica e na Avenida Goiás devem ser concluídas em setembro de 2022”, complementou.