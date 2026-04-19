Delegado de Cocalzinho dobra aposta e diz que decisão judicial só será cumprida se ele não for ‘exposto ao ridículo’

Christian Zilmon, que atua em Cocalzinho, afirmou ainda que qualquer outro delegado poderia prender advogada

Ícaro Gonçalves - 19 de abril de 2026

Vídeo foi divulgado nas redes sociais do delegado (Imagens: Captura de tela/Instagram)

O delegado titular de Cocalzinho de Goiás, Christian Zilmon Mata dos Santos, voltou a publicar um vídeo nas redes sociais na noite deste domingo (19) para comentar o mandado de segurança preventivo expedido contra ele em meio à rixa com a advogada Aricka Cunha.

Na decisão judicial, Cristian foi impedido preventivamente de autuar em flagrante a advogada por crimes contra ele. Na gravação, Christian condicionou o respeito à ordem judicial.

“Essa decisão judicial vai ser cumprida desde que ela não exponha a minha figura pública ao ridículo”, declarou o delegado.

Mesmo com a restrição imposta pela Justiça, Castro afirmou que a advogada não possui “imunidade”.

Ele explicou que, caso considere que novas postagens venham a configurar crime, uma prisão pode ser efetuada por ele ou outros agentes. “Se não for por mim, é por outro delegado. Ela não está acima da lei”, afirmou.

O delegado reforçou que o flagrante é previsto na Constituição e que a liberdade de expressão da advogada deve se limitar ao campo profissional.

“Vamos cumprir a decisão judicial, mas tudo depende dela. Assim como a própria OAB orientou ela na data de ontem. Então, conforme se ela postar coisas de cunho profissional ou pessoal que não tenham nada a ver com a minha pessoa, não tem motivo para prender. Agora, se tiver crime é flagrante, e flagrante está previsto na Constituição”, finalizou.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!