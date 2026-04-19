Delegado de Cocalzinho dobra aposta e diz que decisão judicial só será cumprida se ele não for ‘exposto ao ridículo’
Christian Zilmon, que atua em Cocalzinho, afirmou ainda que qualquer outro delegado poderia prender advogada
O delegado titular de Cocalzinho de Goiás, Christian Zilmon Mata dos Santos, voltou a publicar um vídeo nas redes sociais na noite deste domingo (19) para comentar o mandado de segurança preventivo expedido contra ele em meio à rixa com a advogada Aricka Cunha.
Na decisão judicial, Cristian foi impedido preventivamente de autuar em flagrante a advogada por crimes contra ele. Na gravação, Christian condicionou o respeito à ordem judicial.
“Essa decisão judicial vai ser cumprida desde que ela não exponha a minha figura pública ao ridículo”, declarou o delegado.
Mesmo com a restrição imposta pela Justiça, Castro afirmou que a advogada não possui “imunidade”.
Ele explicou que, caso considere que novas postagens venham a configurar crime, uma prisão pode ser efetuada por ele ou outros agentes. “Se não for por mim, é por outro delegado. Ela não está acima da lei”, afirmou.
O delegado reforçou que o flagrante é previsto na Constituição e que a liberdade de expressão da advogada deve se limitar ao campo profissional.
“Vamos cumprir a decisão judicial, mas tudo depende dela. Assim como a própria OAB orientou ela na data de ontem. Então, conforme se ela postar coisas de cunho profissional ou pessoal que não tenham nada a ver com a minha pessoa, não tem motivo para prender. Agora, se tiver crime é flagrante, e flagrante está previsto na Constituição”, finalizou.
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