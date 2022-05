O que mais está incomodando os goianienses após recorde de frio em 45 anos

A incomum temperatura registrada em Goiânia nos últimos dias foi motivo de bastante repercussão nas redes sociais.

Para alguns, o tempo frio, digno de países nórdico, tem sido ‘bom demais da conta’ e pode prevalecer por um longo período. Já para outros, se tornou um verdadeiro desafio.

Nas reclamações, internautas se mostraram assustados com o recorde de temperatura baixa atingido em 45 anos e chegaram a comparar o município com Alasca, estado popularmente conhecido pelo clima frio.

Outros afirmam que o tempo tem dificultado o acesso à um dos principais pratos consumidos na cidade: as pamonhas.

Mesmo com opiniões divergentes a respeito do assunto, publicações e memes sobre o ‘friozin’ não passaram despercebidos pelos internautas.

Para se divertir, o Portal 6 separou algumas publicações engraçadas feitas por usuários durante a semana e que divertiram os amantes de memes!

Pamonha nos stories = Frio

— Xuao daltônico 😎 (@joaocambaum) May 19, 2022

Assunto da semana

Parque Vaca Brava vira pista de patinação no gelo

— Adam do Urias. (@FreireAdam) May 19, 2022

Imagem do Parque Vaca Brava, Goiânia. pic.twitter.com/wz9ZYnJ0h3

Goiânia mais gelada que Moscou

Deu no jornal regional que Moscou estava 7 graus e Goiânia 4º

‘Cê’ Acredita?

De estilo o goiano entende bem

— matheus a.k.a dua lipa (@francislaudo) May 19, 2022

Pamonhas em alta

— senhora poderosa do universo⭐ (@Popotinha_D) May 19, 2022

Mais frio que Aspen

— r a p h a. (@raphaelaarosa) May 19, 2022

Vocês sabiam que hoje às 07:00 da manhã Goiania e Aspen estavam com a mesma temperatura? pic.twitter.com/S7HCOH4N9C

Pouca roupa pra muito frio

frio em Goiânia: ir pra escola com 3 blusas, 2 calças, meia, luva, dividir coberta com 5 pessoas e ainda ficar com frio

— 𝔐𝔞𝔯𝔦𝔩𝔲ᶜʳᵛᵍ (@marilu_arriel__) May 19, 2022