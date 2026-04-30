Trio é apreendido após matar homem e enterrar corpo em vala no Entorno do Distrito Federal

Grupo seria formado por dois adolescentes e uma jovem de 18 anos

Pedro Ribeiro - 30 de abril de 2026

Celular da vítima e pedaço de madeira que teria sido usado para derrubá-la. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 24 anos, foi morto após ser atraído para uma emboscada e enterrado em uma vala na tarde desta quarta-feira (30), em Padre Bernardo, no Entorno do Distrito Federal.

Três jovens, sendo dois adolescentes e uma jovem de 18 anos, foram detidos pela Polícia Militar (PM) por planejar e executar a vítima.

O corpo foi encontrado enterrado em uma vala rasa nas proximidades de um córrego da região.

O homem teria sido chamado pelo grupo para ir até uma residência sob o falso pretexto de realizar um serviço de limpeza de lote.

Ao chegar no local, ele foi surpreendido por um dos autores, que utilizou um pedaço de madeira para golpeá-lo na cabeça.

Na sequência, recebeu diversos golpes de faca no pescoço e braços.

A motivação apresentada pelos suspeitos à polícia seria uma suposta retaliação, após uma das envolvidas alegar que o homem teria cometido um estupro.

Após o assassinato, o grupo transportou o corpo até um córrego próximo e o enterrou.

Os suspeitos foram localizados após a PM receber uma anônima denúncia sobre o homicídio e mobilizaram uma equipe para levantar informações.

Durante averiguação na região, os militares conseguiram encontrar o trio, que relatou a dinâmica do crime.

Como dois dos envolvidos são menores de idade, o Conselho Tutelar também precisou ser acionado para acompanhar a ocorrência. Já a jovem de 18 anos foi presa em flagrante.

O caso segue sob investigação.

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