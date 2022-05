Sorteio de mais de 160 pontos comerciais para a Festa do Divino Pai Eterno tem data marcada

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) marcou para a próxima quarta-feira (25) o sorteio dos pontos de comércio que ficarão na GO-060 durante a Festa do Divino Pai Eterno.

Após dois anos sem atividades presenciais por conta da pandemia de Covid-19, a famosa celebração em Trindade, além de alimentar a fé dos romeiros, deve movimentar a economia da região.

Ao todo, são 166 espaços disponíveis para as vendas de alimentos, bebidas não alcóolicas, artigos de beleza, roupas, bijuterias e brinquedos com comprimento específico.

O sorteio, que aconteceria na segunda-feira (23), mudou para quarta-feira após o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), decretar ponto facultativo por conta do feriado de Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira da capital.

Os 1.326 inscritos devem comparecer às 8h no auditório da Goinfra, no Conjunto Caiçara. Mais informações podem ser conferidas no site da autarquia.

Após a definição, os sorteados terão até o dia 31 de maio para pagar a taxa de R$ 33,74 referente a ocupação do domínio dos 18 quilômetros de Goiânia à Basílica do Divino Pai Eterno.

Este ano a festa acontece entre os dias 24 de junho e 03 de julho, com a expectativa de reunir cerca 5 milhões de pessoas na “Capital da Fé” e, além dos pontos de comércio, deve ter um espaço reservado para doações.