O aplicativo de mensagem já se tornou parte da vida de muita gente. Por isso, se você também depende muito dele e não quer perder o WhatsApp, saiba que há coisas que não podem ser feitas!

Inclusive, quando feitas, o usuário vai esbarrar na mensagem “Seu número de telefone foi banido do WhatsApp. Fale conosco para obter ajuda”.

Se você não quer passar por isso, acompanhe!

6 coisas que podem fazer você perder o WhatsApp e nunca mais recuperar:

1. Usar versões não-oficiais do app

No universo digital existem muitos aplicativos falsos e hackeados, que ameaçam a segurança do usuário.

No mensageiro, essas versões modificadas se chamam GB WhatsApp e WhatsApp Plus, que violam diretamente os Termos de Uso do app.

2. Coletar muitos dados pessoas

Mesmo que seja a trabalho ou no meio profissional, o mensageiro não permite que seus usuários coletem muitos dados.

Essa prática é vista como irregular!

3. Adicionar pessoas em grupos sem permissão

Recentemente, o aplicativo incrementou uma função de denúncia. Assim, caso você crie um grupo, adicione alguém e essa pessoa te denuncie, você pode perder seu app.

Inclusive, a penalidade se torna ainda mais provável se o número adicionado não possuir o seu contato salvo.

4. Fazer spam dentro do app

Sabe aquela pessoa que envia centenas de mensagens para diversos contatos? Saiba que ela pode ter a conta denunciada, sendo banida da plataforma.

No geral, o Whatsapp entende que ela não tem feito um bom uso da ferramenta e aplica uma correção.

5. Compartilhar fake news

Por incrível que pareça, é uma grande preocupação do app o compartilhamento de notícias falsas.

Por isso, os usuários que costumam fazer isso, correm o sério risco de perder sua conta.

6. Práticas ilícitas

Por fim, se você anda fazendo alguma prática ilícita no app, fique de olho, porque você está prestes a perder sua conta!

Isso inclui violação de direitos autorais, se passar por outra pessoa, realizar ameaças, praticar assédio ou qualquer ação que viole a legislação brasileira.

