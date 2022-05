Com quase dois anos de atraso, ‘Viaduto da Enel’ será inaugurado nesta sexta-feira (27)

O Viaduto Lauro Belchior, que vai interligar os setores Leste Universitário e Jardim Novo Mundo, em Goiânia, será inaugurado nesta sexta-feira (27).

O evento de abertura da via está marcado para às 16h30. A obra do popular ‘Viaduto da Enel’ começou ainda em setembro de 2019 e deveria ter sido concluída no prazo de 12 meses, ainda na gestão de Iris Rezende.

Todavia, houve atrasos e o orçamento reservado para a intervenção passou de R$ 7 milhões para R$ 8,8 milhões.

Segundo a Prefeitura de Goiânia, cerca de 2,5 mil veículos devem passar por dia pelo viaduto. A conexão dará mais fluidez ao tráfego de 30 bairros com a região central da cidade.

“É uma construção que melhora o trânsito e auxilia no desenvolvimento do comércio das regiões circunvizinhas interligadas pela nova estrutura”, diz o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz.

As entradas serão pela Rua 117, no Setor Leste Universitário, e pela Avenida Ribeirão Preto, no Jardim Novo Mundo. O motorista vai encontrar, logo à frente, uma superestrutura constituída por oito vigas metálicas de cerca de 54 metros de comprimento e altura de 2,5 metros cada, vão central de 41 metros e dois balanços adjacentes de 6,17 metros.

O viaduto tem 20 metros de largura, sendo duas pistas com largura de 7,5 metros cada, com quatro faixas de rolamento, e a passarela de pedestres em toda a sua extensão, com largura de 1,20 metros de cada lado, além do canteiro central de 1 metro. O peso total da estrutura metálica é de 301,7 mil kg.

Os bairros que serão beneficiados pela obra não contam com entradas viárias, a não ser pelas avenidas Anhanguera e Olinda, a uma distância de cerca de 3 km pela BR-153. “Por isso percebemos como é essencial essa intervenção”, diz o secretário de Infraestrutura, engenheiro Everton Schmaltz.