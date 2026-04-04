“Acima de qualquer suspeita”: mulher é flagrada e presa após série de furtos em Goiânia

Câmeras de segurança registraram toda a movimentação da suspeita, que foi conduzida para a delegacia

Augusto Araújo - 04 de abril de 2026

Câmeras de segurança flagraram furtos praticados pela mulher. (Imagem: Reprodução)

De aparência inocente, acima de qualquer suspeita. Esse era o perfil de uma mulher, de 45 anos, que foi presa após ser flagrada furtando diversas vezes uma loja no Setor Negrão de Lima, em Goiânia.

Conforme apurado pela reportagem, a suspeita entrava no estabelecimento, pegava diversos itens e escondia parte deles dentro da bolsa, enquanto colocava outros no carrinho para realizar o pagamento normalmente.

Após passar pelo caixa, ela saía do local levando os produtos sem pagar. Contudo, o mesmo ato não deu certo na última sexta-feira (03).

Isso porque a ação foi percebida por uma funcionária, que conseguiu conter a mulher do lado de fora da loja até a chegada da Polícia Militar. Câmeras de segurança também registraram toda a movimentação da mulher.

Com ela, foram encontrados itens como leite condensado, doce de leite e bases para bolo, totalizando cerca de R$ 166.

Durante a abordagem, a suspeita confessou o furto e afirmou que tinha conhecimento da ilegalidade da ação.

Também admitiu ter cometido outro crime semelhante no mesmo local dias antes, o que levantou indícios de prática recorrente.

Diante da situação, ela foi presa em flagrante e encaminhada à Central de Flagrantes, onde ficou à disposição da autoridade policial.

Os produtos foram recuperados e devolvidos ao estabelecimento. Agora, caberá à Polícia Civil dar continuidade às investigações.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!