Descubra de um jeito fácil como ficar invisível em um grupo de WhatsApp

Se você é o tipo de pessoa que gosta de passar despercebido nos aplicativos de mensagem, vai gostar dessa dica. A ideia é ficar ficar invisível no WhatsApp, mais precisamente se você estiver em diferentes grupos.

Com um simples truque você pode selecionar e ‘desaparecer’ de conversas em grupo

Como ficar invisível em um grupo de WhatsApp?

Para mudar essas configurações de privacidade, siga as instruções para seu sistema operacional:

Android: abra o WhatsApp e toque no grupo que deseja esconder > Silenciar notificações> 1 ano> OK> Toque novamente no grupo> Arquivar.

Para a desarquivar o grupo, pressione e toque o botão que vai estar no canto superior direito da tela.

iPhone: abra o WhatsApp e toque no grupo que deseja esconder, clique em Mais> Silenciar> 1 ano> Arquivar.

Seguindo esses passos você consegue definir o tempo que gostaria de silenciar, entre 8 horas e até 1 ano.

Prontinho. Seguindo esses passos, você não receberá mais notificações dos grupos na sua tela e nem os verá mais quando abrir o aplicativo de mensagens. Consequentemente, ficará invisível por não participar de nenhuma conversa.

