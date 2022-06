Chega nova função no WhatsApp que será perigosa para quem tem muitos contatos

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais utilizado no Brasil. Existem cerca de 150 milhões de contas ativas espalhadas por todo o país. Por isso, a plataforma está sempre trazendo diversas mudanças para melhorar a dinâmica dentro software. Porém, essa mais nova função no WhatsApp pode ser um perigo para você que é popular na rede e possui muitos contatos.

A novidade foi descoberta pelo site WABetaInfo que é especializado em descobrir novas atualizações do mensageiro. Ao que tudo indica, futuramente será possível alterar e modificar mensagens já enviadas no chat.

Nas mão erradas, a nova função no WhatsApp pode ser um perigo, entenda o porque. Caso seja confirmado pela empresa Meta, dona do app, o recurso poderá alterar as conversas e diálogos.

Como nem sempre se está conectado, será difícil saber quais mensagens foram alteradas ou não, principalmente se você possuir diversos contatos, sejam eles de trabalho, amigos ou parentes.

Modificar uma mensagem depois de ser enviada, pode dar diferentes contextos dentro da conversa e em alguns casos pode colocar a pessoa em uma situação constrangedora, ou até mesmo desmenti-la.

Como vai funciona?

Depois do envio da mensagem, no mesmo local em que é possível selecionar e copiar o texto, irá aparecer a opção ‘Editar’. Dessa forma, o usuário vai poder alterar o que foi escrito antes da mensagem ser lida pelo contato.

Quer saber mais novidades? Leia também:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!