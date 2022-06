Funcionários esquecem fritadeira elétrica ligada e pastelaria da praça pega fogo

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas na manhã deste domingo (12) para apagar o incêndio em uma pastelaria localizada na Praça Ovídio Martins, no Centro de São Miguel do Araguaia.

De acordo com a corporação, as chamas tiveram início após funcionários esquecerem uma fritadeira elétrica ligada.

Como o estabelecimento estava fechado na hora do incêndio, as portas tiveram que ser arrombadas pelos militares.

O dono do ponto comercial não foi localizado. Desta forma os cuidados com o local ficaram sob a responsabilidade de uma colaboradora.

Os militares encontraram R$ 1.521 em espécie na pastelaria e o dinheiro foi entregue para a trabalhadora.