O aplicativo de mensagens mais popular de todo o Brasil está trabalhando em atualizações constantemente e, por isso, está chegando uma nova função no WhatsApp que vai realizar mudanças importantes para o usuário fazer login em sua conta.

Com o intuito de facilitar a troca de dados entre diferentes aparelhos, a nova funcionalidade irá auxiliar a migração entre Android e iPhone.

Chega nova função no WhatsApp bastante aguardada por quem tem celular Android e iPhone

A nova aplicação foi testada na versão Beta do WhatsApp e a funcionalidade que será aplicada no recurso é que, agora, será possível transferir os dados de um celular Android para um aparelho iPhone.

O recurso era bastante aguardado por aqueles que desejam migrar de plataforma. Portanto, os usuários irão conseguir passar fotos, áudios, figurinhas e mensagens para o novo celular.

A novidade chegou na terça-feira (14) no sistema operacional iOS 15.4 e para a versão mais recente do WhatsApp na Play Store (Google).

Contudo, será exibido somente para usuários que estejam com suas contas vinculadas do programa beta do WhatsApp no Android.

Ainda não se sabe quando o recurso chegará a todos. Por isso, ainda há necessidade de um aplicativo extra para migrar para iOS.

Como a função ainda está em fase inicial, ela só deverá ter a liberação depois de todos os testes para usuários do WhatsApp Beta e eventuais correções.

Isso porque o aplicativo sempre recorre a este processo para validar a usabilidade e utilidade dos mecanismos implementados no mensageiro.

Por fim, a depender destes resultados, pode ser que a atualização fique restrita apenas aos usuários do WhatsApp Beta. No entanto, a maioria dos recursos em testes acabam lançados meses depois.

