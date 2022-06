Escolas e creches da nossa cidade estão sendo roubadas e é preciso dar um basta nisso

Aquele que rouba é ladrão, mas o que dizer daquele que rouba comida de criança em creche? Ou pior, que rouba até a fiação elétrica de uma escola mesmo sabendo que isso vai comprometer o pleno funcionamento das aulas no lugar? É muita maldade! Coisa de gente mau caráter e sem coração.

Para muitas crianças de nossa cidade a única alimentação do dia é a merenda ou é a mais nutritiva.

Não tem cena mais desoladora para uma diretora ou professora chegar no local do trabalho e ver tudo revirado e destruído. É de partir o coração.

Tenho certeza que essa não é uma indignação só minha. É preciso dar um basta nessa situação!

No Parque Brasília, a Escola Professora Lena Leão foi arrombada pela quarta vez em menos de 30 dias.

Precisamos esperar a bandidagem entrar nas escolas de dia para que algo seja feito?

Esses marginais precisam ser encontrados e penalizados. Precisamos também em garantir a proteção de nossas escolas e creches , pois isso implica na qualidade de aprendizagem de nossas crianças e no trabalho dos profissionais da educação.

Márcio Corrêa é empresário e odontólogo. Preside o Diretório Municipal do MDB em Anápolis. Escreve todas as segundas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as opiniões do Portal 6.