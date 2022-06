Avião com 126 pessoas a bordo pega fogo depois de pousar em Miami

Um avião com 126 pessoas a bordo saiu da pista e pegou fogo nesta terça-feira (21) durante aterrissagem no aeroporto internacional de Miami, nos EUA. Três pessoas foram levadas ao hospital com ferimentos leves, segundo autoridades locais.

O incêndio teria começado após o colapso de uma das rodas do trem de pouso. O avião é da companhia área Red Air e partiu de Santo Domingo, na República Dominicana, com destino a Miami.

Pelas redes sociais, o Corpo de Bombeiros de Miami informou que o incêndio foi controlado e que a equipe trabalhava para limpar o combustível derramado no local.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram nuvem de fumaça espessa no local do acidente e o trabalho dos bombeiros para controlar o incêndio.

Um avião da Tibet Airlines também pegou fogo no mês passado depois de sair da pista no aeroporto chinês de Chongqing, no sudoeste do país. Todos os passageiros e tripulantes foram retirados, e o acidente não deixou feridos com gravidade ou mortos.