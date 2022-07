Atualmente, no mundo inteiro, as redes sociais e aplicativos de troca de mensagens são utilizados por milhões de pessoas. Em todas essas plataformas é muito comum os usuários utilizarem os emojis.

É válido ressaltar que o emoji, é uma palavra que surgiu no Japão na década de 1990. Em 2015, o Oxford Dictionary escolheu um emoji como “A Palavra do Ano”, tudo por causa de sua “significância cultural”.

Criados pelo designer Shigetaka Kurita, em uma empresa de telefonia móvel japonesa. Os emojis são muito usados para transmitir mensagens de uma maneira rápida e simples.

Descubra o verdadeiro significado do rosto babando no WhatsApp

Visualmente, esse caractere é bastante expressivo. Com os olhos fechados e sobrancelhas levemente arqueadas. A boca aberta e a saliva escorrendo completam a forma dessa imagem. Assim, o emoji representa que você está com água na boca.

Assim, pode representar que você está com desejo por alguém ou alguma coisa.

Sabe quando você já está com fome e não para de pensar no almoço? Então, esta é a hora certa de usar esse emoji com o rosto babando.

