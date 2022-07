Uma boa Receita de Mousse de Maracujá é capaz de mudar o humor de qualquer um para melhor! Afinal, essa é uma das sobremesas mais adoradas do país, não é verdade?

E, por mais que digam que a França é a mãe da mousse, no Brasil esse doce ganhou muitas versões e algumas levam leite e ovos, outras apenas gelatina ou clara em neve.

E não param por aí, ainda há os tradicionais de maracujá, mas também há mousse de chocolate, limão, morango, baunilha e por aí vai.

Mas para além disso tudo, você já imaginou gastar menos de R$ 3 nessa preparação? Pois se prepare e coloque as mãos na massa!

Receita de Mousse de Maracujá para fazer em casa gastando menos de R$ 3:

Você vai precisar de:

1 e ½ xícara de água gelada

2 xícaras de leite em pó

1 suco em pó de maracujá

1 maracujá

Modo de preparo:

Primeiro, pegue a água gelada e despeje no liquidificador. Em seguida, adicione o leite em pó e deixe bater por dois minutos.

Enquanto isso, vá adicionando o suco em pó aos poucos até formar uma massa na consistência de um mousse.

E está pronto!

Para a montagem, em uma travessa despeje metade da polpa do maracujá e a cubra com o mousse. Para decorar, finalize com o restante da fruta no topo.

Sirva gelado!

