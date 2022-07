O final do mês chega trazendo a sensação para a maioria dos brasileiros de que o tão suado dinheiro simplesmente desapareceu da conta. Mas, muitas vezes esse sumiço repentino está relacionado com coisas que você acabou gastando e nem percebeu.

Com tanta conta para pagar, o merecido salário as vezes parece nem ser o suficiente, o que causa bastante desespero por não saber o que fazer.

Além disso, no final do mês resta apenas a sensação de que algo está errado, já que aparentemente a conta não está fechando e você não lembra de ter gastado tanto assim.

Sim, esse susto ao ver a fatura é muito mais comum do que se imagina e na maioria das vezes, a causa por trás disso é algo inimaginado.

Porém, separamos algumas coisas que podem estar gastando o seu dinheiro para evitar surpresas.

6 coisas que estão gastando seu dinheiro e você não percebeu

1. Compras parceladas

Talvez um dos maiores vilões para gastar o dinheiro sem que você perceba é a compra de produtos parcelada.

De início, pode até parecer ser algo inofensivo e que vai ajudar a gastar menos. Porém, se não tomar cuidado vai virando uma grande bola de neve.

Isso porque você vai parcelando e esquecendo e no final, as parcelas podem aparecer para atrapalhar na hora de pagar um boleto importante.

2. Comida por aplicativo de delivery

Sabe aqueles dias em que você está super atarefado e decide pedir algo “baratinho” em algum delivery? Pois é, as vezes esses dias se tornam frequentes e o resultado aparece na fatura bancária.

O que começa com um “só hoje, afinal, eu mereço”, vai acontecendo mais e no final, vai estar gastando o dinheiro sem que você ao menos perceba.

3. Assinatura de planos e pacotes

Você começa assinando apenas um serviço de streaming com um valor considerado até mesmo baixo por mês.

No entanto, outros vão surgindo, oferecendo ainda mais opções, e você acaba assinando os demais também.

Até que no final, são diversas assinaturas na fatura bancária que estavam sendo lembradas apenas pelo dinheiro da conta.

4. Supermercado

Claro que todos vão ao supermercado já sabendo que haverá um certo gasto. Porém, muitas vezes as passadinhas pelos corredores fazem com que o valor final seja ainda maior do que o esperado.

Por isso, o importante é ir realizar as compras já com uma lista de produtos definidos e o destino traçado dentro do estabelecimento, de forma a evitar a compra de coisas desnecessárias.

Afinal, a falta de planejamento pode acabar com o carrinho de compras cheio, mas com o bolso vazio.

5. Estacionamento

Encontrar uma vaga para estacionar o veículo quando se sai de casa pode ser algo bastante desafiador.

Com isso, colocar o automóvel em algum estacionamento acaba parecendo a saída mais fácil e rápida para se lidar com a situação.

Mas, os R$ 5 gastos para estacionar podem sair bem caro no final do mês.

6. Aplicativo de transporte

Além dos estacionamentos privativos, outra coisa que pode estar gastando o seu dinheiro sem que você perceba são as corridas por aplicativo de transporte.

O Uber até o local de trabalho pode trazer um grande susto ao analisar a conta bancária.

