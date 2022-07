Vivemos rodeados de aparelhos elétricos que dependem de uma bateria para funcionarem, por exemplo precisamos carregar o celular, notebook, tablets e assim por diante.

Infelizmente, essas máquinas não possuem uma energia infinita, isso quer dizer que no mínimo uma vez por dia precisamos conectá-las na tomada para pegar carga.

E por mais simples que pareça, esse processo é muito complexo e quando feito de maneira certa você economiza na conta de energia e aumenta a vida útil do aparelho.

Veja!

6 erros que a maioria das pessoas comete ao carregar o celular e não percebe:

1. O carregador mora na tomada

Isso é um tremendo erro! Deixar o carregador na tomada sem o aparelho consumindo a energia aumenta drasticamente sua conta de luz.

E detalhe, fazer isso ainda pode provocar um incêndio, já que o transformador fica liberando calor sem ter para onde ir.

2. Deixar o celular carregar até 100%

Pode parecer estranho, mas deixar seu celular carregando até 100% da sua capacidade, diminui a vida útil dele. Vamos entender!

Cada bateria de celular possui um número determinado de ciclos de recarga, se você sempre carregar até 100%, os ciclos vão acabar mais rapidamente.

Por isso, especialistas recomendam carregar a bateria totalmente apenas uma vez por mês e no restante dos dias, mantê-la sempre entre 20% e 80%.

3. A bateria zera antes de recarregá-la

Não é nada bom deixar o celular ficar completamente sem bateria antes de conectá-lo na tomada.

As mais novas baterias de lítio funcionam à base de ciclos de recarga. Portanto, se você deixar a bateria zerar, você vai diminuir o tempo útil do seu aparelho. Fique de olho!

4. O celular passa a noite toda carregando

Como falado, as baterias atualmente funcionam em ciclos, ou seja, deixar o celular a noite toda na tomada vai desregular os ciclos de recarga.

Isso porque, vai carregar mais do que o necessário, sem contar que você vai gastar mais energia e gerar até um superaquecimento no carregador e no celular.

5. Usar o celular enquanto está carregando

Quando você usa aplicativos e funcionalidades do celular enquanto ele carrega, obriga sua bateria a fazer duas coisas ao mesmo tempo.

Isso sobrecarrega o aparelho!

A recomendação é tirar ele da tomada caso precise resolver algo urgente.

6. Recarrega o celular com a bateria com mais de 20%

Por último, se você é daqueles que coloca seu celular constantemente na tomada, saiba que você está assinando o óbito da sua bateria.

Sempre opte por carregar o aparelho quando ela estiver com menos de 20%, mas sempre com mais de 5%.

